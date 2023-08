Leuk om te doen in Apeldoorn: Theater Op 'T Zand

Leuk om te doen in Apeldoorn: 90's event Ugchelen

Ben jij klaar voor wonderful days, een rainbow in the sky en no limits aan jouw partyweekend? Staan jouw Air Maxjes te trappelen onder in de kast? Oefen maar vast op jouw beste 90’s moves, want op 30 juni en 1 juli gaat het dak eraf! Twee dagen lang feest met de beste artiesten en bands, foodtrucks en de enige echte dorpenstrijd.