Van theater in het zand tot blues en barbecue: check onze uittips voor deze week!

Wil je niet missen: Expositie Teresia­kerk

In de weekenden van 19/20 en 26/27 augustus zijn er werken van zes professionele beeldend kunstenaars te bewonderen in de Teresiakerk. Deze keer wordt de expositie aangevuld met de kunstcollectie van Cor Munter. De expositie is gratis te bezoeken op zaterdagen en zondagen van 13:00 tot 17:00 uur. Op het terrein naast de kerk is voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto.