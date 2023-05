Wil je niet missen: Pizza Lovers Festival

Met Video Gratis festival Dancetour keert na vier jaar (corona)stilte niet meer terug: ‘Risico’s te groot’

Het reizende jongerenfestival Dancetour is niet meer. Organisator BOD Events is gestopt met het gratis toegankelijke evenement. Dat trok sinds 2001 door heel Nederland, na traditiegetrouw een aftrap met Pasen in Arnhem en een sloteditie in Doetinchem. ,,In het huidige format is het klaar.”