7 x doetips in Tilburg dit weekend

Prinsebal 2023

Prins Knet viert feest en heel Kruikenstad is uitgenodigd. Carnavalsartiesten klimmen op het podium van de grote zaal in 013. Ben jij er ook bij met je kruikenmaatje? Kaarten kosten 12,50 euro. Wees er snel bij, want er zijn nog maar een paar kaarten te koop.

Volledig scherm Foto: Facebook Carnaval in Kruikenstad

Disco Snolly

De dj’s van Disco Snolly pakken menig podium alsof het Studio 54 is. Na uitverkochte edities in Poppopdium 013, Paaspop en Concert At Sea keert het concept terug voor een feestje in Club Smederij. Van ABBA naar Donna Summer en Todd Terje naar Giorgio Moroder. Ga jij de show stelen onder de discolamp? Zaterdag 5 februari is het zover! Het feest begint om 23.00 uur en is om 4.00 uur weer afgelopen. Tickets scoor je hier. Maar wacht niet te lang, want het is bijna uitverkocht.

Volledig scherm Foto: Disco Snolly

Roots Winterfiske

Yes, Roots is terug voor een goed feest. Doe een paar dikke sokken aan en feest mee. In het hostel is iedereen welkom om te komen dansen op de beats van een dj en de klanken van een liveband. Ben jij erbij op zaterdag 4 februari van 20.00 tot 1.00 uur?

Volledig scherm Foto: Hostel Roots

The Latin Factory

Zin in een goed latin feestje in Tilburg? Capt. J’s Hurricane brengt de zomerse sferen naar de Paleisring. Geniet van cocktails en dans op de heetste reggaeton en dem bow in combinatie met bachata, salsa en merengue.

Volledig scherm Foto: Capt. J’s Hurricane

Marc en Tino draaien eigenwijs

Of je nou wil komen dansen of luisteren naar muziek, bij Kim’s Kroeg is het sowieso gezellig. Helemaal op zaterdag 4 februari als Marc Draait en Tino Boley komen draaien. Tino Boley ken je misschien wel als vertolker van Nick Cave en liefhebber van filmmuziek van Quentin Tarantino. En Marc Draait staat bekend om zijn lekker eigenwijze dj’s. Kortom: ze draaien waar ze zelf zin in hebben en dat zorgt voor een verrassende mix.

Volledig scherm Foto: Kim’s Kroeg

Tess Merlot trio

Tess Merlot zal nooit vergeten dat ze Jacques Bruel voor het eerst hoorde. Sindsdien is ze verkocht aan chansons. Met haar band Tess et les Moutons trok ze uitverkochte zalen in PAARD en TivoliVredenburg. Op zaterdag 5 februari speelt ze om 15.00 uur in Paradox. Kaarten kosten 15 euro.

Volledig scherm Foto: Merlot Trio © © Ronald Speijer

Klassiekers uit de speakers

Bij LittleDevil draait Dj Tim zaterdag aan de knoppen. De echte ‘devils’ voelen ‘m dan al aankomen: dat wordt swingen. Van metal en rock naar disco en terug. Alles kan. De zaal opent om 21.00 uur, maar de bar is 15.00 uur al open.

Volledig scherm Foto: Facebook Little Devil

Zeno: release party

De Brabantse rapper Zeno presenteert op zaterdag 4 februari zijn debuutalbum in de Hall of Fame. Hij maakt een mix van singer-songwriter en trap. Meemaken hoe dat klinkt? Je koopt voor 8,50 euro een ticket. De deuren gaan open om 20.00 uur.

Volledig scherm Foto: Zeno

