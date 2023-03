8 redenen om uit te gaan: Toen Ik Je Zag, Rowwen Hèze en ballet uit Oekraïne

DJ Zany, hardstyle-pionier uit Veldhoven, blijft na 25 jaar nog steeds vlammen: ‘Vaak duister, maar altijd gas erop’

VELDHOVEN - De Veldhovense Raoul van Grinsven (alias DJ Zany) stond ‘per ongeluk’ aan de wieg van een heel nieuw genre, hardstyle. Inmiddels is het niet meer weg te denken van dansvloeren in Nederland en ver daarbuiten, net als hijzelf. Vorige week trapte Zany zijn 25-jarige jubileumtour af. ,,In Nederland willen mensen het altijd harder.”