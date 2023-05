Benefiet voor Tikkie Anders in Xinix

Je kunt wel denken dat je niet van jazz houdt, die ‘stoffige piepknormu­ziek’, maar is dat wel zo?

Er valt veel over jazz te zeggen, maar niet dat het zich zomaar in een hokje laat duwen. Dus kom bij Koen Graat, programmeur bij Jazz in Duketown, niet aan met ‘ik hou niet van jazz’. ,,Je zegt toch ook niet: ik houd niet van popmuziek?”