De peesjes beginnen tegen te wringen, maar Urbanus (73) kan het niet laten: ‘De drang om de mensen live te laten lachen zat serieus onder mijn hart te drukken’

Zingen en spelen net als Neil, inclusief jaren 70-outfit en gitaar

Al jaren kruipt Marcel Mulders (50) on stage in de huid van Neil Diamond. Ter ere van de 80ste verjaardag van deze levende legende zou de Helmonder twee jaar geleden optreden in Mainstage Den Bosch, maar dat ging vanwege corona niet door. Zondag 22 januari komt Mulders met zijn 10-koppige Neil Diamond Memories Band naar Theater De Leest in Waalwijk.

12 januari