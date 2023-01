Concertmeester Lucien Renette (19) uit Gemert is solist én leider

GEMERT - Lucien Renette, afkomstig uit Gemert, is concertmeester bij het Amsterdamse VU-Orkest. Dat speelt dinsdag de tweede symfonie van Gustav Mahler. Renette over dit werk, over zijn rol en over zijn muzikale voorkeuren.

„Ik ben de jongste in mijn jaarlaag”, zegt Lucien Renette (19). Sinds 2020 studeert hij viool aan het Conservatorium van Amsterdam. Volgend jaar hoopt hij zijn bachelor te halen. „Al in de vierde klas van de middelbare school wist ik dat ik naar het conservatorium wilde. Daar heb ik in de laatste paar jaar van de havo dan ook veel tijd ingestoken. Ik wilde er vol voor gaan.”

Renette deed bij drie conservatoria auditie. In Den Haag, Tilburg en Amsterdam. ,,Bij alle drie werd ik aangenomen. Ik heb gekozen voor de laatste. Amsterdam is het meest veelzijdig, je hebt veel extra vakken, en omdat de school heel internationaal is, is dat goed voor je connecties. Ik heb les van Tjeerd Top, de concertmeester van het Concertgebouworkest.”

Quote In de tweede symfonie van Mahler maak je een reis door de muziek Lucien Renette, Concertmeester VU-Orkest

Auditie

Nu is hij zelf concertmeester bij het orkest van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar heeft hij auditie voor moeten doen. „Het was niet eenvoudig om die auditie te winnen. Voor een jury moest ik een groep leiden. Als concertmeester heb je een heel andere positie dan de overige musici in een orkest. Je bent de verbinding tussen de dirigent en het orkest, en je moet vaak solopartijen voor je rekening nemen. Je moet dus goed kunnen spelen én een leider zijn. Dat laatste vraagt wel wat van je sociale capaciteiten.”

Blaasorkest in de verte

De tweede symfonie van Gustav Mahler is al lang een favoriet werk van Renette. „Het is een droom om dat te kunnen spelen, zeker in een van de grote zalen, zoals het Concertgebouw en het Muziekgebouw in Eindhoven. Je hebt 130 man koor en een orgel nodig. In de gangen opzij van het podium zitten koperblazers en slagwerk om de indruk te wekken dat je een blaasorkest in de verte hoort. Er zijn maar weinig zalen waar dat kan.’’

,,Het is meer dan muziek. Het is heel beeldend. Mahler wilde dat het een wereld op zich zou zijn, alsof je een reis maakt door de muziek. Het laatste deel is de bekroning van anderhalf uur. Het maakt een geweldige impact.”

Zelf luistert hij vooral naar muziek uit deze tijd, zoals Joey Roukens, die dit jaar een Requiem schreef voor festival November Music. „Ik sta altijd open voor nieuwe mensen. De muziek is ook niet meer zo extreem als vroeger. Er zijn nog veel schatten die wachten om opgegraven te worden.”

VU-Orkest onder leiding van Arjan Tien. Symfonie Nr. 2 van Gustav Mahler. Dinsdag 24 januari in Muziekgebouw Eindhoven.