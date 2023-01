Evi Hanssen: ‘Alcohol is zo geaccepteerd, terwijl het een drug is, net als een pilletje of blowen’

Ruimte voor de rivier: laatste thema wisselexpo­si­tie Biesbosch Museumei­land kijkt terug én vooruit

Ruimte voor de rivier: dat is het laatste thema van de wisselexpositie die momenteel draait in een van de museumzalen van het Biesbosch MuseumEiland. Aanleiding is de Elisabethvloed 600 jaar geleden, die de Biesbosch heeft gevormd. In het nieuwe seizoen rond april wordt de ruimte benut om het verhaal te vertellen over waterbeheersing in de toekomst. Peter van Beek vertelt.

1 januari