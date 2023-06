Kamerkoor VOX treedt op in abdij Nieuwkuijk

ZevenPop: een aanwinst voor ‘het mooiste slaapstad­je van Nederland’

Zevenbergen krijgt weer een eigen festival: ZevenPop, vernoemd naar het festival in de jaren tachtig waar ooit acts als Herman Brood en De Dijk speelde. Eén ding is hetzelfde gebleven: het muzikale programma is dik in orde. We blikken vooruit met drie heren met Zevenbergs bloed.