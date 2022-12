Museum Krona staat in deze donkere dagen even in het teken van het licht

UDEN - Lichtfestivals als Glow Eindhoven en Amsterdam Light Festival trekken massa’s mensen. In de donkere dagen rond kerst barst het van de lichtjes. Waarom spreekt licht ons zo aan, en waarom waren de middeleeuwers er al net zo gek op? Op ontdekkingstocht in Museum Krona.

Het lijkt wel alsof je op handen en knieën in een kaleidoscoop kruipt. De installatie Black and yellow double polyhedron lamp van Olafur Eliasson uit 2011 komt van alle kanten op je af. Allesbehalve beangstigend, maar het maakt wel klein. En dat allemaal dankzij het lichteffect van de lamp, waarbij de IJslandse kunstenaar er geen geheim van maakt hoe het in technisch opzicht werkt. Tot de doodgewone draadjes en glasplaatjes aan toe.

Wat zijn werk volgens de samenstellers van de tentoonstelling In het Licht vooral duidelijk maakt is dat licht enerzijds een natuurkundig verschijnsel is en anderzijds iets dat we allemaal op onze eigen manier ervaren. Iets dat alom aanwezig is en nabij, en dat tegelijkertijd groter is dan wij. En juist daarom is het werk van Eliasson het eerste waar je tegenaan loopt in Museum Krona, én het laatste. Met daar tussenin hedendaagse (licht)kunst en middeleeuwse lichtmystiek.

Gek hoor, geen kerststal

,,Het is wel even wennen, geen kerststal in het museum’’, moet conservator Wouter Prins toegeven. Krona –voorheen Museum voor Religieuze Kunst –staat in een katholieke traditie. En Kerstmis, zo stellen ze in Uden, is het hoogfeest dat alle andere lichtfeesten te boven gaat.

,,Wat wij bij de grote lichtfestivals missen, is de verdieping. Aandacht voor de zintuiglijke ervaring en de duiding van licht als bron van spiritualiteit. Vandaar deze tentoonstelling’’, aldus Prins. Alleen: ,,Licht is een vreselijk breed onderwerp. Daarom richten we ons op twee periodes: het heden en de middeleeuwen.’’

Waarom juist die ‘gotische’ periode van 1200 tot 1500? ,,Het is de tijd van de opkomst van de optica, van holle en bolle spiegels, van bespiegelingen over de schoonheid van de regenboog. Die werd gezien als teken van de verbinding tussen hemel en aarde. Licht was voedsel voor complexe metafysische speculaties, voor fysisch onderzoek, maar evenzeer voor spontaan genot en bewondering. In wezen waren de middeleeuwers net zo verrukt van licht als wij in onze tijd.’’

De gotische kerken kregen grotere vensters, waardoor licht een steeds prominentere plaats innam. ,,Net als hun hedendaagse collega’s waren de middeleeuwse kunstenaars op zoek naar de natuurkundige eigenschappen van licht.’’

Schitteren

Voor zijn serie Light Events (1976) ving Marinus Boezem gedurende drie seconden het zonlicht op fotopapier in alle vijf werelddelen. Het resultaat zijn vijf zwarte vlakken, zoals te verwachten valt met fotopapier. Door de eenduidigheid verdwijnt volgens Boezem iedere verwijzing naar tijd en plaats.

Volledig scherm De installatie ‘Black and yellow double polyhedron lamp’ van Olafur Eliasson in Museum Krona in Uden. © Ossip van Duivenbode

Matthijs Muller maakte Matras (2006) van zacht krakende, opgeblazen traumadekens. De goudkleurige dundoeken waarin onder anderen vluchtelingen worden gewikkeld, schitteren net zo hard als de middeleeuwse objecten in het museum. De maker wil er de waarde van onze betrokkenheid mee bevragen.

Zo biedt het museum een levendig lesje licht aan de hand van allerlei verschijningsvormen – direct waargenomen of via de breking en weerspiegeling ervan op voorwerpen en materialen – en als uitvloeisel van uiteenlopende gedachten. Licht, ontstaan door opgewekte energie, maar ook als bron van energie, bijvoorbeeld als jouw licht uitstraalt naar anderen. En zo is kerst plots heel dichtbij.

In het Licht. Museum Krona, Uden, tot en met 10 april 2023