Muzikaal talent uit de vesting speelt in Gouverneurstuin Heusden

Eropuit Wandre­liëfs met ‘Reflecties van geloof’ te zien in Bossche Sint-Jan

Beeldend kunstenaar Harry Verhoeven uit Dommelen exposeert tot en met 26 augustus vijftig wandassemblages in de kooromgang Sint-Jan in Den Bosch. In deze wandreliëfs klinken zijn eigen levenservaringen door, met name herinneringen aan het katholieke geloof uit zijn jeugd.