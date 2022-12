Op de foto in vinyl tijdens Nacht van de Noordkade

VEGHEL - Een kijkje in de toekomstige chocoladefabriek, op de foto in een platenhoes, en swingen op jazz en rock ‘n roll. Deze week maakt de Noordkade het programma bekend van wat er te doen is tijdens het gratis festival de Nacht van de Noordkade op vrijdag 27 januari.

Verspreid over de hele evenementenlocatie in Veghel is er dan van alles te beleven: muziek, dans, theater, beeldende kunst, film, exposities, demonstraties en eten en drinken. Gebruikers van de Noordkade laten zien wat ze in huis hebben. Het programma met timetable kom deze week online, maar de organisatie heeft al wat uitgelicht. Zo is er net als voorgaande jaren weer een ‘Sterren op het doek’ waarbij een speciale gast uit Meierijstad wordt geportretteerd door talentvolle amateurkunstenaars. Wie die gast is, houdt de organisatie nog even geheim.

Nieuw is ‘Woorden met Akkoorden’. Daarbij zijn in het nieuwe Koekbouw Café optredens te zien en te horen met een bijzondere combinatie van muziek, poëzie en woordkunst. Belangstellenden kunnen in de buurt ook een kijkje nemen in de NPF-toren om de locatie te zien waar volgend jaar The Chocolate Factory start.

Bij restaurant Wittern is muziek door J4 Jazz en bij de Afzakkerij van de rock ‘n roll band Juicy Lucy. In de Malerij treden de bands van Pop & Co op. Daar kun je je ook in een speciale outfit laten fotograferen bij ‘Be real in Vinyl’: in een levensgrote platenhoes, of in de fotostudio bij een ‘live fotoshoot’ als model.

Theater de Blauwe Kei presenteert in het Magazijn gratis cabaret van Blauwe Vinkjes en in de grote zaal een betaalde voorstelling van Släpstick, in de vorm van een feest in de stijl van de jaren twintig. Bij sportschool ClubPT draait een dj. De winkels in De Proeffabriek zijn die dag open tot 22.00 uur.

Een optreden tijdens de Nacht van de Noordkade in 2020. © Cultuurfabriek Veghel