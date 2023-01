Reis naar de toekomst met André Kuipers of ga terug naar het verleden met Annejet van der Zijl, en nog drie fijne uittips

Met steunzolen, droge worst en bedden biedt Senioren Expo Veldhoven voor elk wat wils: ‘Getver, ik hoef geen slakken op m’n gezicht’

VELDHOVEN - Nee, Gemma Kocken (76) uit Oss is deze ochtend niet de deur uitgegaan met het idee een orthopedisch bamboe hoofdkussen te kopen. Toch zit precies dat tot haar eigen verrassing in haar tas na een bezoekje aan de Senioren Expo in Veldhoven. ,,Je denkt dan toch sneller: dat is wel wat.”

16:30