Verbinding en verdraagzaamheid voorop in werk Ans Markus

Top of flopAns Markus exposeert haar werk in Museum Slager in Den Bosch. Verslaggever Chris Korsten vroeg aan bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: Expositie Verbonden vrijheid van Ans Markus

Waar: Museum Slager

Wanneer: 16 oktober tot en met 12 maart

Volledig scherm Jacqueline Neijenhuis © Chris Korsten

‘Fijne en realistische manier van schilderen raakt me’

Jacqueline Neijenhuis (64) uit Arnhem

„Als je moeilijk kunt praten, kan creativiteit een middel zijn om je gevoelens te uiten. Iets wat eveneens van toepassing is op Markus. In de verhelderende video legt ze dat uit. De beroemde wikkels staan op treffende wijze symbool voor haar ‘pittige’ jaren. Haar fijne en realistische manier van schilderen raakt me. Een goed voorbeeld is het schilderij van Peter R. de Vries. Het feit dat ze regelmatig zichzelf geportretteerd heeft, getuigt eerder van lef dan het als een vorm van ijdelheid af te schilderen. Een andere eigenschap is haar veelzijdigheid. Het beeld Recht en Onrecht is een juweeltje.”

Volledig scherm André van der Gun © Chris Korsten

‘Qua uitstraling lijken de meeste gezichten op elkaar’

André van der Gun (68) uit Tilburg

„Het werk van Markus vind ik niet goed, niet slecht. In technisch opzicht heeft ze veel bagage in huis. Ter illustratie bevat het schilderij waarop het interieur van een Godshuis staat afgebeeld, veel diepte. Mooi gedaan! Minder enthousiast word ik van de serie van 150 portretten. Qua uitstraling lijken de meeste gezichten op elkaar. Er zit te weinig gevoel in, mede omdat ze niet natuurlijk ogen. Het is te beredenerend. De begeleidende video beschouw ik als een joke. Zeg nou eerlijk: heb je ooit in een atelier een schilder in een dergelijke chique outfit met olieverf aan het werk gezien?”

Volledig scherm Nynke Blanksma © Chris Korsten

‘Vrij veel grijstinten, toch wordt het nooit koud of saai’

Nynke Blanksma (59) uit Zuidhorn

„De expositie in dit warme sfeervolle museum verrast me. Markus’ creativiteit en vakmanschap vallen op. Als je dan hier pal voor haar schilderijen staat, wordt alles nóg betekenisvoller, nóg realistischer. Het gros bevat bovendien legio details. Deze ervaren kunstenaar gebruikt vrij veel grijstinten, toch wordt het nooit koud of saai. Ze legt zovéél emotie in haar werk dat het je echt pakt. De 150 olieverfportretten van jonge vrouwen en mannen is een eyecatcher van formaat. Met een prachtige boodschap: iedereen is anders, tegelijkertijd verdient iedereen respect. We horen bij elkaar.”