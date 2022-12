Barbarakerk nog twee keer vol: ‘A Culemborg Carol’ een van de laatste activiteiten voor de verkoop

Wat krijg je als ‘A Chistmas Carol’ overgiet met een lokaal sausje? Juist, ‘A Culemborg Carol’ in dit geval. Komend weekeinde speelt dit muziektheaterstuk twee keer in de RK Barbarakerk aan de Markt. Het wordt een van de laatste activiteiten van de parochie, die het gebouw gaat afstoten.

Het idee is ontstaan binnen een werkgroep van de Barbaraparochie, vertelt zakelijk leider Monique van Dijk. ,,We zochten naar een mogelijkheid om, vanuit de zeven werken van barmhartigheid, iets bij te dragen aan een betere samenleving. Voor een zo breed mogelijk publiek én met jongeren. Het is een muziektheaterproductie geworden, op basis van het aloude verhaal van Dickens.’’

Volgestopt met lokale ingrediënten

Het stuk is bewerkt en volgestopt met lokale ingrediënten door Mark Zielhorst (24), onlangs afgestudeerd aan het conservatorium. Op Culemborgse scholen werden spelers geworven om te acteren, dansen en zingen. Zo vertolkt Boris van der Heijden (12) de hoofdrol Scrooge en kleuren tien jongeren, leeftijd 10 tot 20 jaar, de andere figuren in. Voor de begeleiding is de hulp ingeroepen van lokale en regionale musici, onder wie Jan Beijer. Deze 13-jarige zoon van Monique van Dijk bespeelt het grote orgel. Kunst Educatie Culemborg (KEC) levert het koor Nightingale Voices.

Deal al zo goed als beklonken

A Culemborg Carol doet het laatnegentiende-eeuwse kerkgebouw naar het zich laat aanzien twee keer vollopen. Er is plaats voor vijfhonderd toeschouwers per uitvoering, een aantal dat bij reguliere missen al jaren niet meer werd gehaald. Daarom staat het kerkgebouw te koop. Volgens een ingewijde is de deal zo goed als beklonken.

Aanvang 17 december om 19.30 uur en 18 december om 16.00 uur. Toegang gratis, na afloop is een collecte. Reserveren: culemborgcarol2022@gmail.com.

Culemborg RK kerk Spelers muziektheater Boris (midden met A op jas)