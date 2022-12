Dit weekend te doen in de Vallei: Dickens Fair, AmateurXpositie en Kruimeltje

BENNEKOM

Vrijdag en zaterdag wordt er in het centrum de traditionele Dickens Fair gehouden. Er zijn zo’n honderd kramen, een levende kerststal en optredens in de muziektent en in de Oude Kerk van onder meer Sonante, Vocalise en het Enka Mannenkoor. Zie voor het programma dickensfairbennekom.nl.

LUNTEREN

Lunteren staat in het teken van Lunteren in Kerstsfeer. Op vrijdag is er op ’t Nieuwe Erf een kindermiddag, een lichtjestocht door het dorp met versierde wagens en een kerstbal. Zaterdag is er een kerstmarkt met ruim 50 kramen en diverse muzikale optredens op ’t Nieuwe Erf en in het centrum. Zie voor het programma facebook.com/luntereninkerstsfeer.

EDE

In Huis Kernhem is de komende vier weekenden van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse AmateurXpositie te zien. Zo’n 50 amateurkunstenaars uit Ede en omstreken doen mee. Zie huiskernhem.nl.

Harpiste Veronique Serpenti en het Ruysdael Kwartet geven zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert in de Edesche Concertzaal. Op het programma staat muziek van Mendelssohn, Saint-Saëns, Debussy en Caplet. Zie voor kaarten edescheconcertzaal.nl.

Volledig scherm Kruimeltje hoort bij kerstmis. De rondreizende familiemusical staat 29 en 30 december om 19.00 uur in het Theaterhotel Almelo. IPTCBron Roy Beusker Fotografie Foto: Roy Beusker kruimeltje © Roy Beusker

WAGENINGEN

Bluesgitarist, harmonicaspeler en zanger Studebaker John uit Chicago staat zondag om 15.15 uur bij Bluesclub XXL op het podium van De Patio aan de Vadaring. Zie voor meer informatie en kaarten bluesclub-xxl.com.

VEENENDAAL

In de serie Westerkerkmuziek treedt zaterdag om 16.00 uur het Kampen Boys Choir op in de Westerkerk. Het is een advents- en kerstconcert met muziek volgens de Engelse traditie. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang. Zie westerkerkmuziekveenendaal.nl.

In Theater Lampegiet is zaterdag om 19.00 uur de familiemusical Kruimeltje te zien. De voorstelling is ook geschikt voor blinden en slechtzienden. Voor hen is er een audiobeschrijving door blindentolken, een speciale introductie en een inleiding met ‘meet & feel.’ Zie lampegiet.nl.