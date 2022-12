Wat onmogelijk lijkt, kan toch: voor de 50ste keer de magie van het Kerstwin­ter­cir­cus

EINDHOVEN - Het was nog nooit vertoond in Europa, een circus in een theater. Alleen Carré en Cirque d’Hiver in Parijs deden het, maar die waren als circustheater gebouwd. In 1970 werd in Eindhoven de eerste stap gezet, het begin van een traditie.

18 december