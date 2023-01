Helmonds kamerkoor zet jubileumjaar nostalgisch in: kwaliteit en sfeer gaan hand in hand

Een Amerikaans wegrestau­rant onder het TD-gebouw in Eindhoven, ‘zonder het schreeuwe­ri­ge uit de films’

EINDHOVEN - Serveersters in korte jurkjes die filterkoffie komen bijschenken. Je ziet het vaak in Amerikaanse films in zogeheten diners of wegrestaurants. Bij ToDay040, de nieuwe horecazaak aan het Frederik van Eedenplein, doen ze het ook.

