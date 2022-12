Van Abbe-kunst op Eindhoven Airport heeft zware concurrentie

Wat als je kunst uit de bubbel van het museum haalt en in een totaal andere omgeving laat landen? Kijken we er dan net zo aandachtig naar als in het museum? Het Van Abbemuseum gaat dit experiment aan. In 2018 plaatste het Eindhovense museum vitrines met werk uit de collectie bij Van der Valk Hotel Eindhoven. Sinds september 2020 staan er ook drie vitrines op het plein voor de ingang van het vliegveld.

Piet Hein Eek maakte de vitrines: grote glazen bakken op poten (gek genoeg met een houten deur die het zicht belemmert) waarvan er één op een stoer vrachtwagentje staat. Eerder was er werk in te zien van Tijs Rooijakkers en van studenten van de Design Academy.

Spraakmakend

Nu is de eer aan Afaina de Jong, een kunstenaar/architect met een indrukwekkende staat van dienst. Zij is hoofd van de master Contextual Design aan de Design Academy, vormgever van spraakmakende tentoonstellingen, waaronder Slavernij in het Rijksmuseum en Etel Adnan: Colour as Language in het Van Gogh Museum. Op de Architectuur Biënnale van Venetië van 2021 vertegenwoordigde zij Nederland met twee andere kunstenaars.

Maar dat cv zegt de voorbijgangers die met rolkoffers richting draaideur ratelen of afbuigen in de richting van het worstenbroodkraampje, helemaal niets. De met zwartwit-patronen en primaire kleuren bedrukte stoffen in de vitrines, die een soort kamers en erkers vormen, zien ze heel even, vanuit hun ooghoeken.

De installatie Alignment die De Jong maakte met haar architectenbureau AFARAI en dj/kunstenaar Innavisions is een variant op haar werk voor de Biënnale van Venetië en trekt nauwelijks de aandacht in deze omgeving. In de oorspronkelijke versie in Venetië kon je als bezoeker tussen de veel grotere lappen stof doorlopen, waardoor je je echt ín de installatie bevond. Hier kan je er alleen naar kijken en dat is niet heel interessant.

Kunstbubbel

Het werk van De Jong gaat over de vraag wie bepaalt hoe de openbare ruimte eruitziet en welke stemmen daarbij wel en niet worden gehoord. Die ideeën gaan, ironisch genoeg, aan de reizigers voorbij. Het helpt niet dat de QR-code bij de vitrines linkt naar een tekst vol termen waar alleen experts binnen de hedendaagse kunstbubbel chocola van kunnen maken. Kunst buiten het museum kan best werken, maar dit keer is het 1-0 voor het worstenbroodkraampje.

Volledig scherm Het werk ‘Alignment’ van Afaina de Jong / AFARAI & Innavisions is te zien op Eindhoven Airport. © Van Abbemuseum