Son Mieux verrassende naam op festival In Het Volkspark, Suzan & Freek opnieuw van de partij

Na een succesvolle - uitverkochte - eerste editie, die twee jaar op zich had laten wachten door corona, komt er op zaterdag 8 juli een tweede festival in het oudste park van Enschede. De organisatie maakte dinsdag de eerste namen bekend. Aanstaande donderdag om 12.00 uur start de kaartverkoop.

Haagse festivalband

De Nederlandse popgroep Son Mieux is een van de meest verrassende namen in de line-up. De Haagse band brak afgelopen jaar definitief door, onder meer met hun nummer Multicolor en maakte al indruk op meerdere festivals. Suzan & Freek keren in juli terug in Enschede, het duo was tijdens de eerste editie ook al van de partij.