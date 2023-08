Uittip: Aardappelraapdag voor kinderen - Wilgers Aardappelen

Uittip: Ennio Morricone Sound­tracks Undercover­ses­sie - Café de Hip

Op donderdag 29 juni is de laatste undercoversessie in De Hip. Deze keer is het de Ennio Morricone Soundtracks Undercoversessie. Sessieleider Otto de Jong heeft een band samengesteld, om de filmcomponist Ennio Morricone te eren. De zaal is open om 20:00 uur. Tickets zijn 25 euro per stuk.