Leuk om te doen in Deventer: Meezingen op de IJssel

Leuk om te doen in Deventer: Speelgoed­mu­se­um Deventer

Het Speelgoedmuseum in Deventer is het gehele jaar geopend. Het is een familiemuseum boordevol alledaags en bijzonder speelgoed waar mensen van alle leeftijden een geweldige en leerzame middag beleven. En dat al sinds 1932! Je kunt elke dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot 17:00 uur langskomen in het museum. De entreeprijs voor volwassenen is 7.50 euro. Voor jongeren is dit 4,00 euro.