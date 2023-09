Uittip: Circus Bossle in Nijmegen

indebuurt.nl Vierdaagse­tip! Drink speciaal­bier in de nieuwe biertuin aan het water

Nog geen zin om met de voeten van de vloer te gaan bij één van de vele podia, maar wel om rustig te genieten van de gezellige sfeer in de stad? Dan hebben we een tip voor je! In het Kronenburgerpark zit een kleine biertuin verstopt.