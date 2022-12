Vergeten schrijfster Clare Lennart moest 21 jaar wachten voor ze haar geliefde kon trouwen

Vechten voor een gelijkwaar­di­ge wereld: What You See Festival komt terug met vijfde editie in Utrecht

De vijfde editie van het What You See Festival komt aankomend weekend terug met het motto My Body, My Protest. Het festival over gender en identiteit toont aan dat we nog steeds moeten vechten voor een gelijkwaardige wereld voor iedereen. Door middel van dans, theater, muziek, gedichten gaan kunstenaars tussen 17 en 20 november in protest.

14 november