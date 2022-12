Wat begon als een grappig idee, is uitgeroeid tot daverend succes: ‘Rondje Mario’ in 9 steden te lopen

Zeister Toppers zien uit naar Smartlap­pen­fes­ti­val: ‘Jaarlijks hoogtepunt, niet alleen voor de oudjes’

Ze treden op voor bier en bitterballen. Plus een kleine vergoeding, want de onafscheidelijke glitterjasjes moeten ook ergens van worden betaald. Veel meer vragen de Zeister Toppers niet, en dat is ook genoeg voor weer een volgend gezellig feessie. Vrijdagavond treden ze aan in café De Potdeksel in Utrecht.

16 november