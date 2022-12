Zwembroek aan en gaan: vijfde editie Unox Nieuwjaarsduik Utrecht staat voor de deur

Nieuwe pop-up store opent tijdens Black Friday in Utrecht: zonder deals, maar mét boodschap

Tijdens het Black Friday weekend in Utrecht komt er een nieuwe pop-up store in het centrum. Niet een plek waar je voor een prikkie een nieuwe kerstoutfit kan scoren, maar een winkel die juist aandacht vraagt voor de huidige staat van de kledingindustrie. Tamar Hoek van Solidaridad, een organisatie die zich bezighoudt met een duurzamere kledingindustrie, vertelt wat er allemaal te doen is in de SignaStore.

16 november