Nog niet één artiest bekend en toch is Emporium al voor de helft uitverkocht

De kaartverkoop voor het evenement met zo’n honderd artiesten uit de house- en dancescene, gaat harder dan voorgaande edities, zegt Wouter Renckens van Emporium. Vooral bij de start van de pre-sale zaterdagochtend vlogen de kaartjes met duizenden de deur uit. ,,Je merkt dat mensen echt klaarzaten voor dat moment, meer dan tijdens voorgaande edities. Een naeffect van corona, mensen hebben nog steeds veel zin in een feestje als het onze.”

Wie de sprong in het diepe waagt en nu zijn kaartje scoort, zonder dat er ook nog maar één artiest is geboekt, krijgt 10 euro korting. Tijdens de voorverkoop, die loopt tot sinterklaasavond, kosten kaarten inclusief servicekosten 55 euro.

Daarna kost een ticket in de reguliere verkoop 65 euro. 7,50 euro meer dan kaarten voor Emporium 2022. Renckens: ,,Die editie is door corona tot twee keer toe uitgesteld. Mensen die hun kaartje al in 2020 kochten, betaalden toen ook 55 euro. Door de kosten zo scherp mogelijk te beheren, proberen we de prijs voor een kaartje zo min mogelijk te laten stijgen. Maar personeel, inkoop, brandstof voor de aggregaat, alles wordt duurder.”

Waar niet op wordt bezuinigd, is de aankleding van het festivalterrein. Met de uitbundige decors, iedere editie gebaseerd op weer een ander thema, heeft de organisatie een reputatie hoog te houden. Dit jaar wordt het terrein rond de zwemplas bij Wijchen omgedoopt tot ‘Mysteries of the Sea’. ,,Een fantasierijk thema waarvan mensen veel mogen verwachten.”

Of bezoekers zich verkleden, bepaalt ieder voor zich. Renckens: ,,Of je nu in je normale kleding komt, of prachtig uitgedost. Behalve de kwallen is iedereen welkom.”

