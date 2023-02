1 miljard euro voor provincies en gemeenten om klimaatbeleid uit te voeren

Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet erg belangrijk bij het klimaat verbeteren. Bijvoorbeeld bij de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen.

Dringende behoefte

,,De VNG is erg blij met deze middelen”, zegt Lot van Hooijdonk, voorzitter VNG-commissie Energie en Klimaat en wethouder in Utrecht. ,,Het komt tegemoet aan één van de voorwaarden die door onze leden bij het Klimaatakkoord zijn gesteld. De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen, zodat zij de komende jaren samen met inwoners, mede-overheden en anderen werk kunnen maken van de lokale energietransitie.”

,,Het kabinet is de gemeenten en provincies dankbaar voor de verantwoordelijkheid die zij nemen voor de uitvoering van klimaatbeleid”, zegt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. ,,De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Een uitdaging die we alleen het hoofd kunnen bieden als we er gezamenlijk, als één overheid, de schouders onder zetten.”

Meer geld beschikbaar

Het blijft niet bij ruim een miljard. In het Coalitieakkoord is afgesproken om op dit gebied voor de jaren 2023 tot en met 2030 in totaal € 5,6 miljard beschikbaar te stellen voor gemeenten en provincies.

De uitkeringen vinden plaats in 2023: €347 miljoen, in 2024: €339 miljoen en in 2025 nog eens €351 miljoen. Voor de jaren 2026 tot en met 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld.

