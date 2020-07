10-jarig jongetje aangereden door politieauto tijdens achtervolging in Utrecht

VOOR DE HEB Haal de paaldans­club van Lowlands in huis bij dit pop-up rariteiten­ka­bi­net

17:00 Journalist Sammy Shawky schrijft over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in de regio Utrecht. Vandaag: pop- up rariteitenkabinet Mysterieur Kakapo.