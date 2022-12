100 jaar oude panden in de vrije natuur van Den Dolder nieuw leven ingeblazen: dít gaat er gebeuren

Zo houd je een acceptabel humeur in crisistijd: ‘Op het moment dat je gelukkig bent, is het alweer bijna weg’

In zijn nieuwe bundel Met wat geluk dicht Utrechter Ingmar Heytze over gelukkig zijn in moeilijke tijden. Hoe maak je iets van een leven waarin gewone dagen steeds schaarser lijken? ,,Het nastreven van geluk is onverstandig. Tevreden zijn is al heel wat.’’

17 december