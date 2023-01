11-jarige Chantal zat nietsvermoedend op internet toen ze in handen viel van kinderpornoverzamelaar

Nieuwegein over supermarkt­oor­log: ‘Concurren­tie wilde slechts Aldi de voet dwars zetten’

Geen enkele supermarkt in Nieuwegein heeft de afgelopen jaren interesse getoond in het openen van een vestiging in de nieuwe wijk Blokhoeve. Toen deze bedrijven in juli vorig jaar bezwaar maakten tegen de opening van een tijdelijke Aldi-vestiging, was dat louter ‘om een concurrerende supermarkt tegen te werken’.

30 januari