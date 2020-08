14-jarige Mila 35 keer gestoken door wespen: ‘Ik moest ze op haar hoofd doodknijpen’

Filmthea­ter 't Hoogt krijgt vaste plek in bieb Neude: zes dagen per week films te zien

14:10 Voormalig filmtheater ’t Hoogt heeft met Hoogt on Tour vanaf donderdag een vaste locatie in Bibliotheek Neude in Utrecht. Zes dagen per week zal Hoogt on Tour in de filmzaal premièrefilms programmeren onder de naam Hoogt in Bieb Neude.