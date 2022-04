14 meter lang Vikingschip eindelijk af, en wie mee wil varen kan mee: ‘Hoe minder comfort hoe leuker’

Een avondje roeien met het Vikingschip Dorestad op de Lek bij Wijk bij Duurstede is een sportieve bezigheid. ,,Iemand die niet moe wil worden, moet het vooral niet doen’’, waarschuwt Kees Sterrenburg vooraf. Hij regelt bootzaken in de club van vrijwilligers. ,,We gaan het water op met ervaren roeiers maar ook met mensen die ongeoefend zijn en weleens lekker willen roeien om uit te proberen of het echt leuk is. Zo zijn we zelf ook begonnen. Na een kwartiertje ervaren ze al dat het schip goed vooruit gaat. Wij zorgen voor een schipper, een stuurman en minstens vier ervaren roeiers: twee op bakboord, twee op stuurboord.’’