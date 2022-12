15-jarige jongen uit Leusden in arm gestoken op schoolplein in Amersfoort, dader aangehouden

Scooteraar lokt aanrijding uit en eist ter plekke geld als schadever­goe­ding

Een nietsvermoedende automobilist kwam donderdag op een rotonde in de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht in botsing met een scooteraar. Volgens de politie had deze de aanrijding expres veroorzaakt of in scène gezet.

7:37