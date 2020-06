15-jarige opgepakt voor overval op super Veenendaal; vluchtte op de fiets en kleedde zich om in park

De jonge overvaller liep rond 20.50 uur de supermarkt binnen. Hij bedreigde de caissière met een steekvoorwerp. Hoeveel hij heeft buitgemaakt, is niet bekend. Hij vluchtte op de fiets in de richting van de Zandstraat.

Burgernet

Direct na de overval heeft de politie in de omgeving gezocht en werd de hulp van burgers ingeschakeld via een Burgernetmelding. Toen werd opgeroepen om uit de kijken naar een licht getinte man van 19 jaar met een mondkapje op.

Kledingwissel

Op aanwijzingen van burgers is de jongen later gisteravond aangehouden in het Prins Willem Alexanderpark. De verdachte had zijn kleding gewisseld op De Terp. Daar is kleding gevonden, die matcht met de kleren van de overvaller. Op het moment van de overval droeg de verdachte een lichtblauwe of grijze hoody en een zwarte trainingsbroek.