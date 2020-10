150 dansende zorgmedewerkers: het Diakonessenziekenhuis doet flashmob op Afrikaans ‘troostlied’

Mondkapjes geadvi­seerd voor de Randstad, maar niet voor Utrecht. Hoe zit dat?

29 september In een groot deel van de Randstad en in en rond Eindhoven wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in winkels en andere publieke binnenruimtes. Dat het advies niet voor Utrecht geldt, leidt tot begrip, maar roept ook vragen op. Ziekenhuizen in de stad denken ondertussen na over een uitbreiding van de mondkapjesplicht.