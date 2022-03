1500 nieuwe woningen in Park Groenewoud, Utrechters kunnen reageren op de plannen

Naar verwachting start in 2024 de bouw van de nieuwe stadswijk Park Groenewoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Leidsche Rijn. De asfaltcentrale die daar nu nog staat gaat weg en maakt plaats voor onder andere 1500 nieuwe woningen, twee parken, een school en gezondheidscentrum. Utrechters kunnen reageren op de plannen van de gemeente.

Waar over een aantal jaren nieuwe huizen staan, is nu nog de Asfaltcentrale Utrecht te vinden. Die wordt ontmanteld en de vrijgekomen ruimte gaat de gemeente gebruiken voor de nieuwe stadswijk. Daar komen 1500 verschillende soorten woningen. Zo worden er appartementen, huizen met tuin of terras, patio’s, atelierwoningen, waterwoningen en tiny houses gebouwd. De helft van de woningen valt onder sociale - en middenhuur, de andere helft wordt huur en koop in de vrije sector.

Sommige hallen van de asfaltcentrale worden niet weggehaald. Die moeten later een andere functie krijgen. Tot die tijd wil de gemeente ze gebruiken als ‘tijdelijke broedplaats voor horeca.’

Auto te gast

Het plan voor Park Groenewoud haakt in op die van Papendorp-Noord. Daar worden ook nog eens tweeduizend nieuwe woningen gebouwd en de Mobiliteitshub XL aangelegd. Die komt op de grens tussen de twee wijken. Bewoners kunnen daar gebruikmaken van diverse soorten deelvervoer en openbaar vervoer of hun eigen auto parkeren.

Die Mobiliteitshub is nodig omdat in de twee nieuwbouwwijken veel straten overwegend autovrij worden of dat daar het principe geldt van auto te gast. Daardoor is er meer ruimte voor recreatie en groen, denkt de gemeente. Buslijnen en een nieuwe snelle fietsroute moeten ervoor zorgen dat de verbinding met andere delen van de stad goed blijft. In de toekomst kan er nog een tramlijn bijkomen.

Tot 26 april kunnen Utrechters reageren op het plan voor Park Groenewoud. Die reacties worden meegenomen in het stedenbouwkundige plan. Later dit jaar besluit de gemeenteraad hierover. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw Park Groenewoud in 2024. De bouw in Papendrecht-Noord start naar verwachting iets eerder, namelijk eind 2023.

