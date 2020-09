16-jarige jongen uit Kesteren overvalt snackbar in Veenendaal, omwonenden zetten achtervolging in

Video Velen bij Mo­ria-demonstra­tie op Jaarbeurs­plein: ‘Ze hebben niet alleen slaapzak­ken en kleding nodig, maar húlp’

20 september Neem inwoners van vluchtelingenkamp Moria op in Nederland en in andere EU-landen. Daarvoor pleitten zondagmiddag zo’n 500 demonstranten op het Jaarbeursplein in Utrecht. „Ze hebben niet alleen slaapzakken nodig, maar húlp”, zegt Noor Alattar (22), die zelf in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos woonde.