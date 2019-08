16 voertuigen betrokken bij ongeluk op A12 bij Woerden: file loopt op

Van ‘t End wint waar Geesink ooit zegevierde

16:54 Op de mooist denkbare plaats veroverde judoka Noël van ‘t End donderdag de wereldtitel. In de legendarische Budokan van Tokio klopte de geboren Houtenaar in de finale de Japanner Shoichiro Mukai (waza-ari). De 28-jarige Nederlander vocht zich naar goud in de hal waar Anton Geesink in 1964 goud won op de Olympische Spelen. “Mooier kan inderdaad niet”, stamelde hij.