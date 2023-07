18-jarige jongen aangehouden: verdacht van betrokkenheid bij explosies in IJsselstein

Tweede editie van Zwem4daagse bij H20 Harmelen: ‘Ook na je zwemdiplo­ma blijven oefenen’

De Zwem4daagse vindt binnenkort plaats in het zwembad H20 Harmelen. Er zijn die vier dagen verschillende activiteiten te doen met als thema Holiday. Deelnemers zwemmen vier dagen een afstand van 250, 500 of 1000 meter per avond. Het evenement vindt plaats van maandag 10 tot en met donderdag 13 juli.