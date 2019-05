1800 lopers Utrecht Marathon verkeerde kant op gestuurd ‘door wegwijzer’

De organisatie van de Utrecht Marathon is dit jaar voor het eerst in handen van Golazo Sports Nederland. Projectmanager Sigrid van der Toorn van Golazo laat weten dat een ‘wegwijzer’ zich vergist heeft in de aanwijzingen. Dat kan een verkeersregelaar zijn, maar ook een motoragent of een toeschouwer. ,,Dat ze de verkeerde kant op zijn gestuurd, is een feit. Maar we weten nog niet door wie. Dat gaan we uitzoeken. Zoiets mag echt niet gebeuren. Dit is echt heel erg vervelend, vooral voor de deelnemers. We gaan tot in detail uitzoeken waar het verkeerd ging.’’