20 jaar oude cold case-zaak lijkt opgelost: dna-match leidt tot aanhouding Utrechter (45) voor verkrachting

De politie kwam de man op het spoor nadat hij was veroordeeld voor het bezit van harddrugs en hij zijn dna moest afstaan. Zijn profiel kwam overeen met het DNA dat in 2000 werd veiliggesteld na de verkrachting.

In de nacht van 21 op 22 juni 2000 werd een destijds 49-jarige vrouw verkracht aan de Loevenhoutsedijk. Ondanks uitgebreid onderzoek kwam de politie de dader niet op het spoor. De zaak werd vervolgens aangemerkt als cold case.

Ontkent

De aangehouden Utrechter ontkent betrokkenheid bij de verkrachting. De politie doet de komende tijd verder onderzoek over zijn precieze rol in de zaak. Het slachtoffer, de inmiddels 69-jarige vrouw, is op de hoogte gesteld van de arrestatie.