200 medewerkers protesteren voor hoofdkantoor in Utrecht tegen bezuinigingsplannen van NS

Bij deze Utrechtse kapsalon word je nog geknipt onder de kerstboom

3 maart Eindelijk: vanaf vandaag kan de coronacoupe eraf! Bij kapsalon Jam Hair & Make-up in Utrecht kun je je lange lokken laten knippen in... kerstsfeer. Onder de kerstboom, mét kerstmuziek en oliebollen. ,,We gaan door waar we gebleven waren.”