22 jaar na brute verkrachting heeft slachtoffer (70) nog steeds pijn: verdachte staat nu alsnog voor de rechter

Het is die avond feest. Op 21 juni 2000 zit heel voetbal liefhebbend Nederland in het Oranje voor de buis of in de Amsterdam Arena, waar Boudewijn Zenden in de 59ste minuut de 2-3 tegen Frankrijk binnenschiet. De winst tegen de Fransen wordt die avond in veel huizen en kroegen gevierd. Maar de feestvreugde is die avond bij een dan 48-jarige Utrechtse ver te zoeken.