22-jarige scooterrijder overleden nadat hij uitwijkt voor fiets en tegen een boom botst

Utrecht in 1945 Dankbaar Utrecht liet onze bevrijders happen in een oliebol (maar sterke drank werd niet geschonken)

Geallieerde militairen die onze stad op 7 mei 1945 bevrijdden, konden niet direct terugkeren naar hun families in Canada of Engeland. Om ze te vermaken, werd in juni het Entertainment Committee Utrecht in het leven geroepen. Zo konden onze bevrijders – samen met Utrechters – bridgen, dansen én oliebollen eten.

