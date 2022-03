242 leerlingen worden morgen teleurgesteld: op deze Utrechtse middelbare scholen wordt geloot

Nagelbijten, zweten en duimen: voor 851 achtstegroepers die hopen op en plekje op het Gerrit Rietveld College, het Amadeus Lyceum of de vmbo-t afdeling van de nieuwe Academie Tien (Leidsche Rijn) is het loten geblazen. De scholen zijn zo populair dat er lootjes moeten worden getrokken.

Het gaat dit jaar om 851 achtstegroepers, van wie er 242 zullen worden uitgeloot. Dat hebben de gezamenlijke schoolbesturen vandaag laten weten. In dit geval zijn het Gerrit Rietveld College, het Amadeus Lyceum en de nieuwe Academie Tien de scholen waarop dat morgen gebeurt.

Het aantal achtstegroepers dat moet loten ligt in lijn met de voorgaande jaren, stelt ook Bram Donkers vast. Hij is woordvoerder van Nuovo Scholen (het openbaar voortgezet onderwijs in stad en regio Utrecht). Donkers: ,,Utrecht is een groeiende stad, dus dit percentage is stabiel.”

Tafeltjes erbij in klassen

Op de nieuwe Academie Tien in Leidsche Rijn wordt alleen op het vmbo-t geloot, op die afdeling kwamen de meeste aanmeldingen binnen. ,,Om balans te houden in de school is ervoor gekozen om bij het vmbo-t toch te loten. Op havo en vwo is dat niet nodig”, aldus Donkers. Het Gerrit Rietveld College en het Amadeus Lyceum staan vaker in het rijtje van scholen waarop geloot moet worden. Op die scholen gaat het om alle afdelingen.

De altijd populaire Utrechtse gymnasia, het Stedelijk Gymnasium en Christelijk Gymnasium, staan dit jaar opvallend genoeg niet in het rijtje: daar zijn alle leerlingen die zich hebben aangemeld verzekerd van een plekje. ,,Er is op veel scholen hard gewerkt om de loting te voorkomen, daarvoor moeten er – soms letterlijk – tafeltjes bij worden gezet in klassen.”

Morgen vindt de loting plaats waarbij wordt bepaald welke leerlingen wél en niet worden toegelaten op de school van hun keuze. De leerlingen die worden teleurgesteld, 242 in totaal, gaan door naar een tweede ronde. Het kan dat er dan wéér moet worden geloot.

