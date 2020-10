25 jaar na serieverkrachter is Utrechtse wijk opnieuw in de ban van een gruwel: samen fietsen en sporten het devies

Hoe kun je een verkeersru­zie voorkomen? ‘Roep niet gelijk: Wat doe jij nou, idioot?’

11 oktober We kennen ze allemaal, die akkefietjes in het verkeer die gemakkelijk in een dikke ruzie hadden kunnen eindigen. Dat laatste overkwam in juni een 22-jarige man op de Kanaalstraat. Na afloop van de vechtpartij had hij 33 breuken en was hij blind aan één oog. Wat kun je als verkeersdeelnemer doen om zoiets te voorkomen? Een verkeerspsycholoog, zelfverdedigingsexpert en communicatiedeskundige vertellen.