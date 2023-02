27-jarige Nieuwegeiner vanuit het niets meerdere keren met stalen pijp tegen zijn hoofd geslagen

Gouden Pollepel De Brouwerij morst punten met flauwe kippenpo­ten, maar het dessert trekt alle smaakregis­ters open

Arco Prijn sierde deze pagina eerder. En met recht. Hij scoorde met ‘zijn’ Huis de Wiers in Vreeswijk een 8,9 in het Pollepel-klassement van 2017; goed voor goud. Zes jaar later morst Prijn punten in Vleuten, tijdens onze beproeving van De Brouwerij.

2 februari