3 x leukste uitjes in Utrecht volgens de ANWB

indebuurt.nlWat is het leukste uitje van Utrecht? Dat is bepaald in de ANWB-verkiezing Leukste uitje van Nederland 2023. Helaas zit Utrecht niet bij de landelijke winnaars, maar er is wel een top 3 binnen de provincie. Dit zijn de winnaars:

Nationaal Militair Museum

De gouden award, oftewel het leukste uitje in provincie Utrecht, is uitgereikt aan het Nationaal Militair Museum in Soest. Vanuit Utrecht is dat ongeveer 40 minuten rijden met de auto. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Een kaartje kost 17,50 euro of met ANWB-korting 15,75 euro. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is dat 9,50 euro of met korting 8,55 euro.

Het museum

Het Nationaal Militair Museum vertelt de persoonlijke verhalen van militairen die van onze vrede en veiligheid hun beroep maken. Zowel in het heden, verleden en toekomst van de krijgsmacht. In het museum vind je de meest bijzondere collectie tanks, vliegtuigen, pantservoertuigen en helikopters van Nederland. Stuk voor stuk unieke exemplaren met een bijzonder verhaal.

Volledig scherm Het Nationaal Militair Museum in Soest © ANP

Stichting Waterlijn Amersfoort

Op de tweede plek, met een zilveren award staat Stichting Waterlijn Amersfoort in je raadt het al… Amersfoort. Met de auto is dat ongeveer 30 minuten rijden, maar beter is natuurlijk om de trein te pakken. Vanuit Utrecht is het maar één halte naar deze vestingstad. De start van de rondvaarten is 1 april 2023 en een kaartje kost 12,50 euro per persoon. Kijk hier voor meer informatie.

De rondvaart

Bij Waterlijn kun je terecht voor rondvaarten door de Amersfoortse grachten. Je ziet de stad vanaf een bijzondere hoek en leert alles over bustes (kunstwerken) waar de hele gracht mee volhangt. Allemaal hebben ze een eigen verhaal. Daarnaast maak je bij Waterlijn een tocht met een themaboot of het toeristentreintje.

Volledig scherm © Ietse Horneman

Kasteel de Haar

Last but not least. Op de derde plek is geëindigd, met een bronzen award: Kasteel de Haar in Utrecht. Het kasteel ligt op 15 minuten rijden van de binnenstad en is dagelijks geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. Voor het park is open van 9.00 tot 17.00 uur. Een kaartje kost 19 euro of met ANWB-korting 15 euro. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is dat 12,50 euro of met korting 10 euro.

Het kasteel

Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Ruim een eeuw lang verbleef hier een welvarende, adellijke familie in de maand september. Tegenwoordig bezoek je het kasteel voor de bijzondere verhalen uit ruim een eeuw septemberverblijf. Daarnaast is er het park, de tuinen, de hertjes, zijn er tentoonstellingen en is het een populaire trouwlocatie.

Volledig scherm © Kasteel de Haar

Landelijke winnaars

Nu ben je vast nog nieuwsgierig wie dan de landelijke winnaars zijn. Hier komen ze:

Gouden award: GaiaZOO in Kerkrade Zilveren award: Attractiepark Toverland in Sevenum Bronzen award: Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

Wil je ook de winnaars van de andere provincies weten? Kijk dan hier.

